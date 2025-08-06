Periodista estadounidense usa IA para recrear a víctima de tiroteo

El experiodista de CNN, Jim Acosta, ha generado controversia al publicar una entrevista generada por inteligencia artificial con Joaquín Oliver, un estudiante de 17 años asesinado en el tiroteo de la escuela secundaria de Parkland, Florida, en 2018. La pieza, titulada ‘Recordando a Joaquín: la IA da voz a las víctimas de los tiroteos’, fue difundida en la red social Bluesky y provocó críticas de internautas, analistas y medios de comunicación conservadores.

En el video, un avatar digital que recrea el rostro y la voz de Joaquín Oliver aparece con un tono de voz plano y carente de matices humanos. En el mensaje, el joven aboga por “una combinación de leyes más estrictas sobre el control de armas, apoyo a la salud mental y compromiso comunitario”. Sin embargo, muchos criticaron la entrevista como insensible y manipuladora.

Un usuario en redes sociales expresó: “Es inadmisible, macabro y manipulador. ¿Hasta qué punto hay que estar deshumanizado para pensar que era una buena idea?”. Otro cuestionó por qué Acosta no recurrió a sobrevivientes reales de la masacre para expresar opiniones auténticas, en lugar de una “pura invención”.

La polémica fue aprovechada por medios como Fox News, donde el presentador Guy Benson calificó el acto de “simplemente repugnante”. Desde el New York Post, la editorialista Kirsten Fleming ironizó que Acosta, conocido por denunciar la desinformación, ha recurrido ahora a “una síntesis bastante extraña”.

Ante las críticas, Jim Acosta compartió un mensaje de Manuel Oliver, padre de Joaquín y activista por el control de armas, quien defendió la iniciativa. “Si tu problema es la IA, entonces no es el problema adecuado. El verdadero problema es que mi hijo fue asesinado hace ocho años”, señaló. Manuel Oliver ha colaborado con organizaciones que utilizan tecnologías emergentes para mantener viva la memoria de las víctimas y concienciar sobre la necesidad de reformar las leyes de armas en Estados Unidos.