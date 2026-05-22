Spotify lanzará herramienta para crear remixes con IA

Spotify y Universal Music Group anunciaron un acuerdo que permitirá a los usuarios crear nuevas versiones, mezclas y remixes de canciones utilizando inteligencia artificial dentro de la plataforma de streaming.

La nueva herramienta estará disponible para suscriptores Premium y funcionará como un complemento adicional de pago. Con esta función, los usuarios podrán generar contenido musical personalizado con canciones autorizadas por artistas participantes del catálogo de Universal Music.

Aunque las empresas no revelaron detalles financieros ni qué artistas formarán parte de esta iniciativa. A su vez, Universal Music cuenta con artistas internacionales como Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish o Drake.

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El codirector ejecutivo de Spotify, Alex Norström, aseguró que el proyecto se basa en el consentimiento, reconocimiento y compensación para los artistas y compositores, quienes recibirán ingresos adicionales por el uso de sus obras generado por el contenido por la IA.

Por su parte, la plataforma de streaming musical prevé un crecimiento anual de los ingresos de entre el 15% y el 20% con márgenes de beneficio bruto de entre el 35% y el 40% hasta el 2030.

Con este movimiento, Spotify entra en una competencia directa con plataformas como Udio y Suno, servicios que han ganado popularidad por la creación de música mediante la inteligencia artificial.



Editor: Arturo Medina

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