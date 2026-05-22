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Plantean acciones preventivas ante lluvias en Sierra Norte

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Foto: Congreso de Puebla.

La diputada Kathya Sánchez Rodríguez presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a los ayuntamientos de la Sierra Norte del Estado de Puebla para que, de conformidad con sus atribuciones y en el ámbito de sus competencias, implementen y fortalezcan acciones de prevención y reducción de riesgos ante la temporada de lluvias.

Tales como la limpieza y desazolve de sistemas de drenaje, la identificación y señalización de zonas de riesgo, la actualización de sus atlas de riesgo, y la difusión de medidas preventivas entre la población, en coordinación con las autoridades de protección civil estatales y federales.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.

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