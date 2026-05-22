Buscan capacitar a personal de salud en lenguas indígenas en Puebla

La Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Congreso del Estado, que preside la diputada Esther Martínez Romano, aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a gestionar la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con el fin de capacitar en materia de lenguas, usos y costumbres a su personal médico y administrativo adscrito a las unidades médicas ubicadas en municipios con población indígena.

Esto, con la finalidad de garantizar una atención médica intercultural y con pleno respeto a los derechos humanos.

Durante el análisis y discusión del proyecto de dictamen, la diputada Esther Martínez Romano señaló que la Comisión tiene la responsabilidad de acompañar toda acción que cierre las brechas históricas y acerque los servicios públicos a los pueblos y comunidades indígenas, “porque garantizar salud con enfoque intercultural también es garantizar justicia, dignidad y respeto a los pueblos indígenas de la entidad”.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue elaborado con base en la iniciativa presentada por la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega.

Durante la sesión de la Comisión se contó con la intervención de Apolinaria Martínez Arroyo, directora del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, quien expuso ante las y los integrantes del órgano colegiado los programas, acciones y mecanismos de atención dirigidos a las personas, pueblos y comunidades indígenas de la entidad.

Martínez Arroyo señaló que las convocatorias del año 2026 responden a problemáticas críticas y reales que enfrentan estas comunidades, tales como la disminución de hablantes y el desplazamiento lingüístico, la pérdida de la transmisión generacional de las lenguas y los procesos históricos de discriminación hacia las personas originarias.

Por ello, destacó que las políticas públicas requieren pertinencia cultural, enfoque territorial y presencia comunitaria.

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