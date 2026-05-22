Puebla y Cuautlancingo acuerdan coordinación en zona limítrofe

Las autoridades de Puebla y Cuautlancingo se reunieron para acordar cómo mejorar la atención en la zona limítrofe y garantizar servicios públicos en ambos municipios.

A través de redes sociales, la Secretaría General de Gobierno informó que el titular de la dependencia, Francisco Rodríguez, se reunió con el secretario de Gobernación de Cuautlancingo, Emanuel Cortés, para dar seguimiento a temas de interés común entre los dos municipios.

“Mediante el diálogo y la colaboración institucional, se generaron acuerdos que permitirán mejorar la atención en la zona limítrofe y garantizar servicios públicos eficientes para beneficio de las y los ciudadanos”, dice el mensaje compartido.

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El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, declaró que enviará una petición formal al Congreso del Estado para revisar los límites territoriales entre Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Lo anterior se generó tras la queja de vecinos de la Calzada Zavaleta, quienes le expusieron la problemática en cuanto a los servicios públicos y trámites institucionales.

Editor: César A. García

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