Laura Artemisa reconoce años de servicio de docentes poblanos

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, enfatizó que “como funcionaria seguiremos caminando de la mano con ustedes y, como maestra, seguiremos abriendo juntos los espacios de toma de decisión para los y las docentes. Por muchos años se dejó de reconocer su labor, pero hoy demostramos que cuando un maestro o una maestra pisa fuerte, podemos darle rumbo a nuestro estado, a nuestros municipios y a nuestras comunidades”, esto, al encabezar un emotivo encuentro con el sector magisterial de la región Puebla Oriente.

Durante esta entrega de reconocimientos por años de servicio, Laura Artemisa García destacó la labor de los y las maestras como pilar fundamental para reconstruir el tejido social y sumar en el combate a la pobreza y marginación en el estado.

Asimismo, Laura Artemisa García detalló que la dependencia que encabeza mantiene esfuerzos permanentes para fortalecer la tarea de docentes, a quienes aplaudió su espíritu gestor: “Están siempre participando, por ejemplo, para que a través de Obra Comunitaria se mejoren sus instituciones y tengan mejores equipos para los y las estudiantes”.

En este sentido, hizo un llamado a docentes y a las familias poblanas para acercarse a la Secretaría de Bienestar y canalizar apoyos destinados a la restauración de espacios públicos, parques y servicios básicos, porque argumentó que el impacto de la educación debe reflejarse en la disminución del rezago social.

“Me siento muy orgullosa de ustedes”, indicó Laura Artemisa García al rendir homenaje especial a la trayectoria de hombres y mujeres que han dedicado su vida a la enseñanza hasta por siete décadas, como el maestro Antonio Sánchez Bravo, “gracias por 70 años de aportar a nuestra sociedad”.

Finalmente, Laura Artemisa García aseguró que cuando un docente llega a la toma de decisiones, lo hace pensando con el corazón en las familias poblanas, porque cada acción educativa está vinculada al bienestar de la comunidad. Subrayó que esta convicción se enmarca en la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien coloca a los y las maestras como pilares de la transformación social, y en las instrucciones del gobernador Alejandro Armenta, orientadas a mejorar las condiciones del magisterio y fortalecer la educación como motor de justicia y desarrollo.

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