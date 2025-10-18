Armenta visita Tlacuilotepec y supervisa apoyos para damnificados

Con un mensaje de solidaridad y esperanza, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, visitó el municipio de Tlacuilotepec, afectado por las lluvias en la Sierra Norte. El mandatario dijo que, gracias al trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno a través de las más de 130 unidades de maquinaria, lograron abrir caminos para llegar con apoyo en el municipio.

Al sostener un encuentro con familias damnificadas, el gobernador Alejandro Armenta explicó que, posterior a la realización del censo, se apoyará a las familias con la reposición de los enseres que perdieron durante la contingencia por las lluvias. “Las casas dañadas se van a reparar, los enseres que se perdieron se van a reponer, los caminos afectados se van a rehabilitar, así como las escuelas”, aseguró el ejecutivo estatal, al momento de informarles que el Gobierno Federal ya realiza el censo de los daños en los 23 municipios afectados.

El mandatario expresó que se trabaja en los proyectos de reconstrucción de los puentes que comunican con la región. Señaló que Tlacuilotepec, Tlaxco y Pahuatlán son los tres municipios más dañados; sin embargo, con la maquinaria se trabaja en garantizar la comunicación entre las comunidades. Destacó la colaboración y trabajo en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN), quienes están distribuidos en 11 frentes.

Por su parte, la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, enfatizó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, trabaja por el bienestar de todos y todas. Recordó que con el censo que realizan los servidores de la nación en las casas dañadas, se garantizarán apoyos de limpieza y otros insumos; posteriormente, se otorgará la ayuda para recuperar casas e inmuebles.

Habitantes como Quetzalli Cruz compartieron su experiencia con los sucesos de hace unos días. “Fue algo trágico que nunca vamos a olvidar”. Narró que durante la tragedia perdieron a uno de sus primos, quien intentó cruzar el río para visitar a la familia; sin embargo, no pudo hacerlo. Con tristeza señaló que la cabecera municipal no resultó tan afectada; sin embargo, las comunidades sí quedaron dañadas. Explicó que, gracias a los trabajos de apertura de caminos, las rutas hacia los municipios de Honey y Xicotepec quedaron abiertas y ya pueden trasladarse a otras comunidades.

Durante la visita del gobernador, la señora Hermila García Sosa señaló que las comunidades de Tlacuilotepec vivieron momentos muy tristes y graves. “La naturaleza nos rebasó”, aseguró al tiempo de señalar que la mayoría de las comunidades del municipio están incomunicadas; por ello reconoció y agradeció la ayuda.

