Comisión de Búsqueda de Puebla colabora en localización de docente Ibero

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Puebla mantiene un trabajo coordinado con instancias nacionales y el gobierno de Nuevo León para la pronta localización del docente de la Universidad Iberoamericana, Leonardo Ariel Escobar Barrios, reportado como desaparecido.

La administración del gobernador Alejandro Armenta reiteró su disposición de colaboración con las autoridades federales y estatales involucradas, priorizando la coordinación efectiva, el enfoque humanitario y el intercambio oportuno de información.

Aunque el protocolo de localización y la conducción operativa corresponden al gobierno de Nuevo León, la comisión poblana coadyuva en las diligencias.

Solicitamos apoyo en la difusión para localizar a Leonardo Ariel Escobar Barrios de 42 años. Fue visto por última vez en Apodaca, Nuevo León el 2 de enero de 2026. Si tienes información comunícate a: CLB Nuevo León: 81 19 90 38 73 CNB: 800 028 77 83 y WhatsApp 55 1309 9024 pic.twitter.com/l6Ew9f0wdz — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) January 9, 2026

Como parte de este apoyo, “se trabaja para su pronta ubicación, sobre todo para obtener información relevante a través de la realización de entrevistas complementarias en la ciudad de Puebla, mismas que ya se llevan a cabo con amigos, familiares y compañeros universitarios.”

Estas acciones tienen como propósito fortalecer las líneas de investigación, aportar elementos de contexto y colaborar de manera activa en el proceso integral de búsqueda, sin invadir competencias y respetando la conducción del caso por la autoridad territorialmente competente.

Te recomendamos: