Heladas en Valle de Serdán provocarían alza en el precio de legumbres

Las recientes heladas registradas en municipios del Valle de Serdán y la zona de Esperanza podrían generar, en las próximas semanas, un incremento en el precio de las legumbres, debido a que productores del campo han tenido que recurrir a mano de obra adicional para rescatar parte de la cosecha del año pasado.

Productores de municipios como Quecholac, Palmarito, Zacatepec, Tlachichuca y Ciudad Serdán señalaron que han perdido alrededor del 30 por ciento de sus cultivos a causa de las bajas temperaturas registradas en días recientes.

Las heladas, con registros de hasta 3 grados centígrados durante la madrugada y 6 grados por la mañana, provocaron que productos como lechuga, jitomate, alfalfa, coliflor, brócoli y cebolla se quemaran, obligándolos a contratar mano de obra extra para rescatar lo que aún es aprovechable, incluso de cosechas que ya estaban comprometidas para su venta en el sureste del país y en Estados Unidos.

Los productores explicaron que han tenido que colocar lonas y mallas desde antes de las 18:00 horas, con el objetivo de proteger los sembradíos cuando la temperatura comienza a descender de manera más severa durante la noche.

Indicaron también que las heladas de este 2026 han sido particularmente intensas, situación que no se presentaba desde el año 2018, por lo que esperan que los frentes fríos no se intensifiquen y concluyan pronto, ya que de continuar las bajas temperaturas estaría en riesgo la cosecha de este año, la cual inicia en el mes de marzo.

Finalmente, advirtieron que, en caso de que se pierda una mayor parte de la producción, se verán obligados a comercializar los productos dañados a precios muy bajos, incluso entre 2 y 3 pesos por kilo, con la finalidad de recuperar al menos una parte de la inversión realizada.

