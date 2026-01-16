SSC Cholula frustra robo de camioneta tras reporte

Derivado de la atención inmediata a un reporte ciudadano, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) frustraron el robo de una camioneta y lograron el aseguramiento de otra unidad con reporte vigente en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

De acuerdo con la información oficial, el propietario de una camioneta marca Volkswagen, modelo Taos, color negro, fue víctima de robo en Plaza San Diego. Al percatarse del hecho, dio aviso oportuno a las autoridades, lo que permitió la activación inmediata de los protocolos de búsqueda y localización.

Como resultado del despliegue operativo, el vehículo fue localizado en una plaza comercial de la junta auxiliar de Santiago Momoxpan. Las primeras indagatorias indican que los probables responsables, al notar la presencia policial, abandonaron la unidad y se dieron a la fuga.

Cabe destacar que se cuenta con material videográfico en el que se observan los rostros de los probables involucrados, el cual será analizado para su identificación y posterior localización. Tras realizar los trámites correspondientes, el vehículo fue devuelto a su legítimo propietario.

En un segundo hecho, durante recorridos de vigilancia preventiva, personal de la Policía Municipal de San Pedro Cholula aseguró un vehículo marca Volkswagen, modelo Tiguan, color negro, con placas del estado de Morelos, sobre el Periférico Ecológico, a la altura del bulevar Forjadores, el cual arrojó un resultado positivo en el REPUVE.

Luego de la verificación correspondiente, se confirmó que la unidad cuenta con un oficio vigente de aseguramiento, emitido por una autoridad judicial en materia mercantil, por lo que fue puesta a disposición de la autoridad competente para los trámites legales correspondientes.

Como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, mantiene operativos permanentes de vigilancia con el objetivo de fortalecer la prevención del delito, garantizar el orden público y salvaguardar el patrimonio de la ciudadanía.

