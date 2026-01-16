SMT resalta modernización del transporte público en comparecencia

Al comparecer ante la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado, Silvia Tanús Osorio, dio cuenta de los avances, resultados y acciones en la materia. En este espacio, destacó el Programa Integral de Reordenamiento y Apoyo para la Modernización del Transporte Público.

Ante las y los diputados, resaltó el apoyo a fondo perdido para cubrir el 20 por ciento del enganche en la adquisición de 15 unidades con tecnologías limpias, de las cuales 10 son taxis y cinco autobuses. También detalló que, derivado de la Revista Vehicular en 22 sedes regionales, se atendió a 21 mil 780 unidades de transporte público y mercantil.

Como parte de la glosa del Informe de Gobierno, la secretaria también subrayó la implementación del programa de reemplacamiento 2025, para fortalecer el padrón vehicular y la certeza jurídica del servicio, así como las acciones en materia de regularización administrativa, supervisión, seguridad vial y control.

En su participación, la diputada representante del Partido Movimiento Ciudadano, Fedrha Isabel Suriano Corrales, hizo preguntas sobre el retiro de unidades fuera de la norma, atención a quejas por el servicio de transporte público, el costo para operar el sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y la coordinación con las dependencias para combatir el aumento de robos.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Fuerza Por México, el diputado Elpidio Díaz Escobar cuestionó a la funcionaria sobre la regulación de grúas y depósitos, cuántos hay y qué se ha hecho para evitar abusos, el presupuesto asignado y ejercido para el mantenimiento de las carreteras de cuota y cuál es el número de cámaras de videovigilancia instaladas en estaciones y terminales de RUTA.

El diputado Elías Lozada Ortega, del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, preguntó a la secretaria sobre la evaluación del parque vehicular de transporte público, como una herramienta para fortalecer la seguridad y eficiencia, así como la vida útil de las unidades que transitan en Puebla, el estatus en términos de condiciones mecánicas, las unidades que cumplieron con el proceso de reemplacamiento y el beneficio concreto de ese trámite.

Por parte del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada Luana Armida Amador Vallejo planteó cuestionamientos sobre modificaciones a la norma para que los prestadores de servicio público de transporte paren y den el tiempo suficiente para que asciendan y desciendan las personas con discapacidad, las medidas para garantizar que se respeten sus derechos y la intervención de los agentes de proximidad vial ante esta problemática.

En representación del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez preguntó a la secretaria sobre los retos en materia de movilidad y transporte en el corto y largo plazo. De igual forma, cómo va a contribuir el sistema de cablebús a la movilidad en el Estado.

El diputado Miguel Márquez Ríos, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista, solicitó información sobre los resultados obtenidos a partir del estudio de movilidad urbana y cuáles son las acciones o etapas subsecuentes para su implementación, así como detallar los aspectos generales del proyecto de transporte por cable y cómo se articulará con el resto del transporte en la entidad.

Finalmente, por el Grupo Legislativo del Partido Morena, la diputada María Soledad Amieva Zamora planteó cuestionamientos sobre la evaluación de los principales trámites y acciones que ha impulsado la dependencia para mejorar el servicio público de transporte y accesibilidad, qué tan efectivo ha sido el proceso de regularización implementado este primer año de gestión y cuál considera que ha sido el impacto real del programa integral de reordenamiento.

