BUAP reporta normalidad tras sismo; no se registran daños

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó que, tras el sismo registrado este viernes a las 00:42:56 horas, se activaron de manera inmediata los protocolos de revisión y seguridad en todas sus instalaciones.
A través de un comunicado oficial, la institución detalló que la Dirección de Atención y Seguridad Universitaria (DASU) realizó recorridos de supervisión en la totalidad de la infraestructura universitaria, conforme a los procedimientos establecidos de protección civil.
Las autoridades universitarias indicaron que, hasta el momento, no se reportan daños en inmuebles ni afectaciones a la comunidad estudiantil o administrativa.
La BUAP precisó que las actividades académicas y administrativas continuarán desarrollándose con normalidad.
Comunicado. pic.twitter.com/OUmDAeYqKL— BUAP (@BUAPoficial) January 16, 2026