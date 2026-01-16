BUAP reporta normalidad tras sismo; no se registran daños

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó que, tras el sismo registrado este viernes a las 00:42:56 horas, se activaron de manera inmediata los protocolos de revisión y seguridad en todas sus instalaciones.

A través de un comunicado oficial, la institución detalló que la Dirección de Atención y Seguridad Universitaria (DASU) realizó recorridos de supervisión en la totalidad de la infraestructura universitaria, conforme a los procedimientos establecidos de protección civil.

Las autoridades universitarias indicaron que, hasta el momento, no se reportan daños en inmuebles ni afectaciones a la comunidad estudiantil o administrativa.

La BUAP precisó que las actividades académicas y administrativas continuarán desarrollándose con normalidad.

