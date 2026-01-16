Policías municipales de Yaonáhuac realizan paro por adeudos salariales

Elementos de la Policía Municipal del municipio de Yaonáhuac, ubicado en la sierra nororiental, decidieron realizar un paro de labores tras mostrar su inconformidad por adeudos en el pago de su quincena.

Fue al iniciar el turno de este viernes cuando los elementos decidieron no salir a patrullar, al señalar que su quincena no llegó completa y que se les aplicó un presunto descuento en su nómina.

El enojo de los policías se generó debido a que, señalan, el presidente municipal les está descontando el costo de una computadora extraviada, situación de la cual aseguran no tener responsabilidad, ya que no tienen acceso a dicha oficina ni relación con el hecho.

A los elementos les fue informada esta decisión desde el jueves y se les indicó que en esta quincena se cubriría el adeudo, mientras que en la siguiente el pago saldría de manera normal.

Los policías no aceptaron la determinación del edil, al considerar que se les pretende responsabilizar de un asunto ajeno a sus funciones, por lo que tomaron la decisión de no realizar rondines hasta que les sea devuelto el monto completo de su salario.

Hasta el momento, las autoridades de Yaonáhuac no han emitido una postura oficial sobre la situación, por lo que se espera que en las próximas horas se dé una respuesta al conflicto.

