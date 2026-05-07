OMS descarta que brote de hantavirus se convierta en pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que el actual brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius no representa el inicio de una pandemia similar a la provocada hace años por la COVID-19.

La directora interina de prevención y preparación de epidemias, Maria Van Kerkhove, afirmó que se trata de un virus conocido desde hace años y actualmente limitado a un brote localizado dentro de una embarcación.

Explicó que hasta ahora existen ocho casos confirmados relacionados con el crucero, por lo que descartó escenarios comparables con el inicio de la emergencia sanitaria global causada por el coronavirus en 2020.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, informó que el posible origen del brote está vinculado con un viaje realizado previamente por una pareja neerlandesa antes de abordar el barco.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, la pareja recorrió zonas de Uruguay, Chile y Argentina donde habita una especie de roedor asociada con la transmisión del virus Andes, variante del hantavirus.

Señaló que ambos fallecieron durante abril y que actualmente la OMS trabaja junto con autoridades argentinas para reconstruir sus movimientos y determinar el posible origen de los contagios detectados.

Asimismo, la organización informó que enviará 2 mil 500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países, como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica tras el brote registrado.

La variante Andes del hantavirus es endémica en en ciertas regiones de Sudamérica y sobresale por ser la única cepa en la que previamente se confirmó transmisión entre humanos antes del actual brote.

So far, eight cases of #hantavirus have been reported, including three deaths.



While this is a serious incident, @WHO assesses the public health risk as low.



WHO will continue to work with all relevant governments and partners to provide care for those who are affected, protect… pic.twitter.com/NEBHXrqurT — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 7, 2026

Editor: César A. García

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