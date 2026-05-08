Ernestina Godoy visita y supervisa sede de la FGR en Puebla

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, visitó Puebla para encabezar una reunión de Coordinación Interinstitucional en conjunto con el gobernador Alejandro Armenta Mier.

A través de sus redes sociales, la fiscal detalló que recorrió la sede de la FGR en Puebla, un espacio que consideró fundamental para fortalecer la presencia territorial del organismo federal en la entidad para acercar la justicia a quienes más la necesitan.

Destacó que supervisar directamente el funcionamiento de las sedes de la FGR “permite evaluar capacidades, identificar áreas de mejora y asegurar que la procuración de justicia se ejerza con mayor eficacia, cercanía y dignidad”.

Destacó que la transformación de la Fiscalía también se construye desde el territorio, pues de esa manera se escucha, revisa y fortalece las capacidades operativas de las fiscalías federales en las entidades.

Recorrimos la sede de la Fiscalía Federal de la República en Puebla, un espacio fundamental para fortalecer la presencia territorial de la Fiscalía General de la República y acercar la justicia a quienes más la necesitan.



Supervisar directamente el funcionamiento de nuestras… pic.twitter.com/EirKrWed2k — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) May 7, 2026

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Por su parte, el mandatario estatal destacó que el encuentro tuvo como objetivo fortalecer la coordinación operativa en materia de seguridad y procuración de justicia.

Además, mencionó que permitió consolidar mecanismos de comunicación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales para avanzar en las estrategias de paz y justicia en la entidad.

En las imágenes compartidas, se observa que la reunión se celebró en la sede de la FGR en Puebla, además de que participaron la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Belinda Aguilar Díaz; y el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez.

Asimismo, estuvieron presentes los secretarios estatales de Seguridad, Francisco Sánchez González, y de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; así como el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, Félix Pallares Miranda.

Editor: César A. García

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