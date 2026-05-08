Zacatlán alberga jornada estatal para promover la paz en la niñez

Zacatlán fue sede de la primera jornada estatal “En cada rincón donde jugamos, sembramos paz”, una iniciativa impulsada por el Sistema Nacional, Estatal y Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer espacios seguros de convivencia y bienestar para la niñez y la adolescencia.

La presidenta municipal, Bety Sánchez, encabezó esta importante actividad junto a Gonzalo Prado, secretario ejecutivo de SIPINNA Puebla; Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva del SIPINNA Nacional; y Raúl Ruiz, procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.

En esta primera jornada estatal participaron más de 350 niñas, niños y adolescentes, quienes disfrutaron de actividades recreativas, culturales, científicas y de salud organizadas por distintas dependencias estatales y municipales, permitiéndoles conocer de manera lúdica sus derechos y las instituciones encargadas de proteger su bienestar. Además, la iniciativa contó con la participación de Unipuebla, institución que realizó una jornada de salud bucal.

Como parte de las actividades, la organización World Vision impartió el taller “Escuela de Ternura” a docentes y supervisores, promoviendo entornos educativos basados en el cuidado, la empatía y la protección de la infancia.

La presidenta Bety Sánchez destacó la importancia de que cada espacio comunitario se convierta en un lugar de encuentro, protección, cuidado y recreación para niñas, niños y adolescentes, reiterando que su administración continuará impulsando acciones que fortalezcan la paz, el bienestar y el desarrollo integral de la niñez zacateca.

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