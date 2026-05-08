Abandonan cerdos muertos cerca del relleno sanitario de Tehuacán

Habitantes de la junta auxiliar de San Antonio Texcala, en el municipio de Tehuacán, denunciaron el abandono de cuatro cerdos muertos sobre el camino que conduce a dicha comunidad, a la altura de la entrada al relleno sanitario, situación que ya genera preocupación entre vecinos y automovilistas debido al posible riesgo sanitario.

De acuerdo con reportes ciudadanos, los animales permanecen a un costado de la vialidad en avanzado estado de descomposición, provocando fuertes olores y un foco de infección para quienes transitan diariamente por la zona.

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Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y de salud para retirar los restos y llevar a cabo las acciones correspondientes, ya que temen que el problema pueda derivar en contaminación o propagación de enfermedades.

Asimismo, solicitaron que se investigue quién o quiénes abandonaron los animales en el lugar, debido al impacto ambiental y de salud pública que este tipo de prácticas representa.

Editor: César A. García

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