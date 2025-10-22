Implementan geomembranas para la cosecha de agua en Zacatlán

Con el objetivo de optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico en las comunidades del municipio, el Gobierno de Zacatlán implementa una estrategia de infraestructura rural sostenible, mediante la instalación de geomembranas para la cosecha de agua.

Esta acción permite la captación y almacenamiento eficiente del recurso, reduciendo pérdidas y asegurando su disponibilidad para el uso agrícola y pecuario.

Con ello, se fortalece la productividad en el campo y se brinda una respuesta efectiva ante la variabilidad climática, así como los periodos de escasez de agua, contribuyendo además a generar arraigo y bienestar en las comunidades rurales.

El Gobierno Municipal responde así a una de las necesidades más sentidas de los productores, marcando una diferencia clara al pasar de soluciones temporales a una estrategia de largo plazo, que impulsa un campo más competitivo, eficiente y preparado frente a los retos del cambio climático.

Con acciones como ésta, el Gobierno Municipal de Zacatlán reafirma su compromiso con el desarrollo rural sostenible, con el bienestar de las familias del campo.

