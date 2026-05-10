“Angry Birds” entra al Salón de la Fama de los Videojuegos

El popular videojuego para teléfonos “Angry Birds”, creado por Rovio Entertainment y lanzado en 2009, será incorporado al Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos del The Strong National Museum of Play, según anunció la institución en un comunicado.

El juego, que según algunas estimaciones ha sido descargado más de 2 mil millones de veces, comparte este reconocimiento con otros títulos incluidos este año: “Dragon Quest”, “FIFA International Soccer” y “Silent Hill”.

El museo destacó que, en su momento, “Angry Birds” ayudó a que los usuarios de se sintieran más cómodos deslizando, tocando y jugando en sus dispositivos cuando las pantallas táctiles eran una novedad, de manera similar a como el Solitario de Microsoft para Windows 3.0 enseñó a los nuevos usuarios de computadoras a utilizar el mouse.

🏆 🎉 Angry Birds has been inducted into the World Video Game Hall of Fame in The Strong National Museum of Play!



Not too bad for a flock of flightless birds with humble beginnings and anger issues. 🦉 https://t.co/PJ6TvzY3MY pic.twitter.com/zhuFv23ryq — Rovio (@Rovio) May 7, 2026

La institución afirmó: “‘Angry Birds’, el juego que ayudó a impulsar no solo miles de millones de pájaros, sino toda la revolución de los juegos móviles, batió récords y contribuyó a transformar la relación de las personas con los dispositivos de comunicación y entretenimiento que llevan en bolsillos y bolsos”.

Cuando Apple publicó en 2013 su lista de aplicaciones más descargadas de todos los tiempos, “Angry Birds” encabezó el ranking como la aplicación de pago más descargada de la historia, y tres de sus secuelas también figuraron entre las 25 primeras.

El museo señaló: “Los colores brillantes, los personajes extravagantes y la música pegadiza contribuyen a un juego divertido tanto para partidas rápidas como para sesiones prolongadas”. Sobre el éxito de Rovio, la institución indicó: “Rovio causó sensación con su aplicación, diseñando un juego que se adaptaba perfectamente a las capacidades y limitaciones de los teléfonos móviles y encontrando la manera de hacerlo llegar a los consumidores”.

El director creativo del juego, citado por la revista Variety, afirmó: “El ingreso al Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos significa que estamos a la altura de los más grandes de la industria”

Te recomendamos: