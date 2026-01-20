Netflix asegura la compra de Warner Bros pagando en efectivo

En la mañana de este martes, Netflix, el gigante del streaming, realizó una nueva propuesta de pago para la compra definitiva de la compañía de cine y televisión, Warner Bros Discovery (WBD). El monto seguirá siendo el mismo, pero en esta ocasión la transacción será completamente en efectivo.

A principios de diciembre Netflix había hecho una primera oferta por Warner Bros y todos sus derivados, como HBO, por una cifra que ronda los 82 mil 700 millones de dólares, incluyendo la deuda que tenían.

Sin embargo, Paramount Skydance también fue una de las interesadas en adquirir a esta productora, por lo que realizó una propuesta sin éxito de 108 mil 400 millones de dólares, y el 7 de enero volvió a mejorar su valoración, aunque nuevamente fue rechazada.

No obstante, ante la constante presión de Paramount, la empresa de la “N” más famosa del mundo emitió un comunicado esta mañana en la que explicó las nuevas modificaciones.

“Netflix, Inc. y Warner Bros. Discovery, Inc. anunciaron la modificación de su acuerdo definitivo para la adquisición pendiente de Warner Bros. por parte de Netflix, convirtiéndolo en una transacción íntegramente en efectivo“, se lee en la publicación.

Además, puntualizaron que la votación final de los accionistas de Warner será en abril, por lo que se espera que muy pronto Netflix sea la empresa más poderosa del cine y televisión.

Editor: Alejandro Villanueva

