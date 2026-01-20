Colección de Arte UDLAP suma tres obras donadas por el ex profesor Carlos Arias

La Colección de Arte de la Universidad de las Américas Puebla sumó recientemente tres obras más a su acervo, gracias a la donación del artista plástico chileno Carlos Arias, quien por más de dos décadas fue profesor de la UDLAP y cuya trayectoria artística es ampliamente reconocida en México y América Latina.

Las piezas donadas incluyen dos obras del artista Rubén Rosas, Sin título (1988), realizadas en óleo sobre tela, así como el autorretrato Como Charles (1993), también en óleo sobre tela, creación del propio Carlos Arias. Estas obras se integran a la colección universitaria por su relevancia histórica, técnica y patrimonial, fortaleciendo así el compromiso de la UDLAP con la preservación y difusión del arte.

En ese sentido, el artista expresó su orgullo de que estas piezas formen parte del acervo de la UDLAP: “para mí es un orgullo que estén en esta casa de estudio porque es un lugar que respeto y quiero de toda la vida y además creo que son obras que van a estar bien resguardadas y serán difundidas”.

Sobre las piezas donadas, el artista explicó que, las obras de Rubén Rosas pertenecen a un periodo clave del arte mexicano de finales del siglo XX, cuando se vivió un cambio de paradigma con el auge de la fotografía y la instalación, pero también con un fuerte trabajo pictórico. En este contexto, la pintura de Rosas dialoga con la crisis del neoliberalismo y las secuelas del terremoto de 1985, ofreciendo una crítica al neomexicanismo y a la visión nacionalista.

Respecto a su obra Como Charles, Carlos Arias detalló que forma parte de una serie de autorretratos realizados en los años noventa y exhibidos en distintas ciudades del país. Se trata de una pieza irónica que reflexiona sobre la construcción de la imagen y la identidad, anticipando de alguna manera, las transformaciones contemporáneas en torno a la manipulación y el uso de la inteligencia artificial para generar imágenes.

Finalmente, el artista subrayó que el arte cobra sentido a partir del diálogo con quien lo observa y que cada generación interpreta las obras desde su propio contexto, invitado así a la comunidad estudiantil a conocer las piezas de la colección de arte UDLAP que se encuentran desplegadas en todo el campus.

Sobre el sentido de una colección de arte universitaria, Carlos Arias destacó que esta no solo debe entenderse por su valor estético, sino también por su importancia histórica y formativa, ya que en ella se encuentran obras que representan técnicas que ya no se practican, que pertenecen a talleres desaparecidos o que fueron creadas por profesores y estudiantes que marcaron la historia de la universidad.

Cabe comentar que Carlos Arias formó parte de la UDLAP por más de dos décadas durante las cuales dedicó su vida a la docencia y a la creación artística dentro de un entorno universitario interdisciplinario que, como él mismo compartió, le permitió desarrollarse plenamente como artista y docente. Con esta donación, que se suma a otras más que ha realizado en el pasado, su legado permanecerá vivo, contribuyendo a la memoria y formación cultural de las futuras generaciones de estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla.

Te recomendamos: