SSP advierte sanciones por incumplir Fortamun en seguridad

Por no destinar al menos el 20 por ciento del Fortamun a seguridad, municipios poblanos podrían perder subsidios para exámenes de evaluación y confianza, capacitaciones y equipamiento, señaló el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González.

En conferencia de prensa, indicó que junto con la Secretaría de Gobernación (Segob) están finalizando la revisión de los municipios que no cumplieron con dicha obligación para darlos a conocer.

Aunque previamente había mencionado que 12 de los 217 ayuntamientos no habían destinado un solo peso para el rubro de seguridad del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).

En ese contexto, mencionó que varios municipios tienen armamento arcaico o carecen de él, por lo que en algunos casos la Policía Estatal ha entregado armas en comodato para que los elementos cumplan con su labor.

Lo anterior, tras ofrecer un informe sobre los resultados de la estrategia de seguridad, del 1 al 17 de enero de 2026, en el que destacó la detención de 257 personas, la recuperación de 163 vehículos con reporte de robo, el aseguramiento de 56 unidades relacionadas con alguna acción ilícita.

Además de la inhabilitación de cuatro tomas clandestinas y la recuperación de 99 mil litros de gas LP, 3 mil 900 litros y 43 contenedores de hidrocarburos, así como el decomiso de distintas drogas.

Refuerzan seguridad en límites con Tlaxcala y Veracruz

El vicealmirante indicó que durante este período se implementó el Operativo Interestatal Puebla-Tlaxcala para reforzar la vigilancia en sus zonas limítrofes, con la participación de 121 elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal de Puebla y Tlaxcala.

Estas acciones derivaron en el aseguramiento de una pipa relacionada con el robo de hidrocarburos en Santa Rita Tlahuapan, además de la inhabilitación de tres unidades utilizadas para el trasiego ilegal de combustibles.

Enfatizó que dicha estrategia también se ejecuta entre Puebla y Veracruz, sobre la carretera Puebla-Córdoba y Tehuacán-Orizaba.

Editor: César A. García

