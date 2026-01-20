Se incendia taller de salas en Amozoc; sin lesionados

Un incendio se registró la mañana de este martes en el interior de un taller de salas en el municipio de Amozoc, situación que generó una fuerte movilización de elementos de Protección Civil municipal y del estado, quienes realizaron labores para sofocar el fuego.

El siniestro se presentó en un taller ubicado en el barrio de San Miguel, a unas calles del seminario, sin que hasta el momento se conozcan las causas exactas del incendio, el cual causó alarma entre vecinos de la zona. Al ver las llamas, de inmediato hicieron el llamado a las autoridades, mientras trataban de sofocarlas por su propia cuenta.

Minutos más tarde, al lugar llegó personal de bomberos, quienes con agua a presión realizaron labores para controlar el incendio, el cual se propagaba debido a que en el interior había material inflamable como borra, madera, plástico, pintura y algunos otros químicos.

Por fortuna no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, se desconoce la causa del incendio y el alcance de los daños materiales. La zona fue acordonada y se recomendó a vecinos y transeúntes evitar el área para permitir que los equipos de emergencia trabajaran de manera segura.

Cabe señalar que el pasado 24 de diciembre de 2025 se presentó un incendio también en un taller de salas ubicado a unas calles del ocurrido este día.

