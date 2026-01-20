Camioneta choca tras recibir disparos en el bulevar Hermanos Serdán

Un vehículo particular de color blanco que circulaba sobre el bulevar Hermanos Serdán fue atacado a disparos durante un aparente ataque directo contra el conductor de esta unidad.

El atraque ocurrió la mañana de este 20 de enero, cuando el tripulante de la unidad tipo Kangoo conducía con altura de la autopista México-Puebla, en la colonia La María.

En dicho punto, el afectado aseguró que los tripulantes de un Chevrolet Spark que estaba pintado como taxi de color negro con amarillo, se emparejaron y le dispararon en tres ocasiones.

Tras el ataque, el afectado perdió el control de su vehículo y chocó contra una valla de contención metálica, por lo que quedó varado en el sitio, mientras sus agresores escapaban con sentido a Covadonga.

Agentes de la Policía Municipal llegaron y confirmaron que el conductor de la camioneta no se encontraba herido, por lo que solo resguardaron la zona hasta el final de las diligencias.

Las autoridades ya investigan las posibles motivaciones del ataque y trabajan en la identificación de los responsables.

#Seguridad 🚓 Una camioneta chocó contra una valla de contención tras recibir tres impactos de bala mientras circulaba sobre el bulevar Hermanos Serdán, a la altura de la incorporación a la autopista México-Puebla.



No hubo heridos.



Con información de @_JesusZav pic.twitter.com/xPJsqLRXGh — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 20, 2026

Editor: César A. García

