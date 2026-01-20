Puebla capital entrega acreditaciones a 15 Organizaciones de la Sociedad Civil

Como parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, para refrendar el apoyo a los grupos de asistencia social que promueven la participación ciudadana, atienden necesidades sociales y respaldan a grupos vulnerables, a través del SMDIF, a cargo de MariElise Budib se llevó a cabo la entrega de acreditaciones a 15 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México.

El alcalde Pepe Chedraui, y la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, MariElise Budib, entregaron la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT), reconocimiento que otorga el Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI), mismo que valida la formalidad y los instrumentos institucionales con los que cuenta una organización de la sociedad civil para garantizar la transparencia de sus actividades.

El presidente municipal señaló que este reconocimiento reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad con las organizaciones que trabajan de manera constante por el bienestar de la población y contribuyen al desarrollo social del municipio.

“Que cuenten con el municipio para lo que este en nuestras manos, está en sus manos, que cuenten que lo que podamos hacer acá y poderlo hacer a través de ustedes”, agregó el alcalde.

Por su parte, la presidenta del Patronato, MariElise Budib, destacó que esta acreditación permitirá a las asociaciones acceder a mayores oportunidades, al contar con mayor credibilidad y visibilidad ante donantes, tanto en la generación de alianzas como en la obtención de recursos. Asimismo, reconoció el esfuerzo y trabajo diario que realizan en favor de los distintos sectores de la población que requieren apoyo, y reafirmó su compromiso de trabajar de manera conjunta a través del DIF Puebla Capital.

“Detrás de esta acreditación, hay mucho trabajo, constancia y un verdadero compromiso con las causas que cada organización representa. Desde el DIF municipal sabemos que, para generar un impacto real y duradero, se necesitan instituciones fuertes y confiables, por eso nos da tanto gusto ver que aquí hay 15 organizaciones, que alcanzaron este logro, que sin duda fortalece su trabajo y les abre más puertas para seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Quiero felicitar sinceramente a cada una de estas organizaciones acreditadas y agradecer a MAJOCCA Y CEMEFI que realizan este tipo de procesos que elevan el trabajo de la sociedad civil y generan confianza”, afirmó MariElise Budib.

En representación de las organizaciones acreditadas, Ángeles Conde Acevedo, directora general de la Fundación Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad A.C. (MAJOCCA), reconoció la relevancia de las organizaciones de la sociedad civil en el tejido social. Recordó que dicha fundación cuenta con más de 17 años de trayectoria, enfocada en brindar atención y asistencia a personas y comunidades en condiciones de pobreza, como niñas, niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas, entre otros sectores.

Las organizaciones acreditadas 2025 son:

Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad A.C. (ANTHUS)

Asesoría para el Manejo de la Discapacidad A.C. (AMAD)

Asilo Vivir de Amor, F.B.P.

Colectivo y Club Tomate, A.C.

Fundación ¿Sabías qué…?, I.B.P.

Fundación de Beneficencia Privada Banco de Alimentos Cáritas de Puebla

Fundación de Beneficencia Privada Cáritas de Puebla, I.B.P.

Fundación Down de Puebla, A.C.

Grupo Pro Activo Mexicano, A.C.

Instituto Poblano de Readaptación, A.C. (IPODERAC)

Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad, A.C. (MAJOCCA)

Opera Misericordiae Yermo, A.C.

Un Buen Grupo de Amigos, A.C.

Una Nueva Esperanza, A.B.P.

Vínculos de Apoyo para Lograr la Recuperación Autista en Puebla, A.C.

Con acciones como esta, el Gobierno de la Ciudad de Puebla refrenda su compromiso de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, reconociendo su labor como aliadas estratégicas en la construcción de una capital más solidaria, incluyente y con mayores oportunidades para quienes más lo necesitan, impulsando la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo social.

