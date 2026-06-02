Extesorera de EU participa en Smart City Expo LATAM Congress

El valor, la confianza y la resiliencia humana son producto de un trabajo personal capaz de generar beneficios colectivos, subrayó en la primera conferencia plenaria “Una líder entre dos mundos”, la primera mexicana que fue tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín.

En una emotiva exposición, la mujer que llegó a la Unión Americana como una niña que no hablaba inglés, aseveró que todas las mujeres y hombres tienen la capacidad de superar las expectativas de otras y otros, pero sobre todo, de trabajar para el bien de sus comunidades.

Como ejemplos, explicó que cuando fue alcaldesa de Huntington Park, tomó decisiones que pusieron en riesgo su popularidad como política, pero que anteponía su responsabilidad como servidora pública por mejorar la seguridad y cohesión social de la ciudad.

Rosario Marín fue recibida por el alcalde Pepe Chedraui, quien le agradeció estar en la ciudad de Puebla y dirigir mensajes sensibles y prácticos con los asistentes, y la reconoció como una mexicana que representa un orgullo para México y la comunidad latina en todo el mundo.

Con el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, Rosario Marín enfatizó que en la actualidad, las mujeres deben creer en su propio valor y potencial, pues esa es la principal herramienta de empoderamiento y superación personal, que además puede impactar positivamente a su comunidad.

En materia económica, la extesorera de Estados Unidos lamentó que las políticas públicas e incluso internacionales que se han aplicado desde Estados Unidos han complicado la situación internacional; sin embargo, confió en que las elecciones intermedias lograrán hacer un equilibrio en ellas, a la par en que la importancia del sector industrial y comercial conseguirán que para la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se logren acuerdos convenientes para todos los involucrados.

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