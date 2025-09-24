Entregan apoyos para infraestructura a 40 escuelas en Puebla

Con el objetivo de fortalecer las condiciones de aprendizaje en las escuelas de la capital poblana, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, encabezó la entrega de apoyos del programa “Escuela Imparable” a 40 instituciones educativas.

En la Primaria Guadalupe Victoria, el alcalde expresó su reconocimiento a las madres, padres y personal docente por su labor a favor de la educación. Aseguró que con esta donación de material también se garantiza el cuidado de la infraestructura de las instituciones educativas.

Asimismo, destacó la coordinación entre municipio, estado y federación para el bienestar de la comunidad estudiantil y para la implementación de proyectos que favorecen el desarrollo y crecimiento de la sociedad en general.

A través de la Secretaría del Bienestar y Participación Ciudadana, se realizó la entrega simbólica de botes de pintura e impermeabilizante a 40 instituciones educativas beneficiadas, como parte de las acciones de mejoramiento implementadas por el Gobierno de la Ciudad. Estas medidas buscan favorecer el bienestar de niñas, niños y adolescentes, asegurando espacios escolares dignos y funcionales.

En este sentido, el titular de la Secretaría del Bienestar y Participación Ciudadana, Carlos Gómez Tepoz, precisó que el Gobierno de la Ciudad invirtió en el programa “Escuela Imparable” para beneficiar a las instituciones educativas.

El programa contempla la entrega de cubetas de pintura y botes de impermeabilizante, beneficiando de manera directa a una población estimada de 22 mil personas, incluyendo estudiantes, directores y personal administrativo de las escuelas participantes.

