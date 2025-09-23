Pepe Chedraui reconoce a 200 mujeres emprendedoras

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, llevó a cabo la entrega de reconocimientos de la estrategia “Buenas Finanzas y Economía Social y Solidaria para Mujeres Imparables”, un programa diseñado para impulsar la independencia económica, el emprendimiento y el desarrollo comunitario de 200 mujeres de la capital.

En su mensaje, el edil destacó la importancia de estas acciones para brindar las herramientas necesarias para ser generadoras de sus propios ingresos, alcanzando así su autonomía económica. Reconoció el esfuerzo y la dedicación de las participantes para sus negocios, así como el constante trabajo por impulsar acciones que fortalezcan la igualdad y la inclusión económica.

“Que, gracias a estos conocimientos, a estas economías y finanzas sociales. Nos dan la oportunidad para que ustedes puedan ser generadoras de sus propias economías, generadoras de sus propios recursos”, indicó.

Durante su intervención, Zaira González Gómez, titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, destacó la importancia de brindar a las mujeres poblanas herramientas para ser independientes y convertir sus proyectos en motores de bienestar y oportunidades de crecimiento mediante el trabajo conjunto de sociedad, academia y gobierno.

“Cuando las mujeres tienen oportunidades de emprender y generar ingresos, no solo transforman sus vidas, sino también las de sus familias, su comunidad y nuestra ciudad”, señaló.

Asimismo, Alejandro Guevara, rector de la Universidad IBERO, agradeció a las presentes por su participación en este curso, el cual les ayudará en la generación de empleos, así como poner en práctica los aprendizajes, reforzando la misión de la casa de estudios por un futuro más próspero e igualitario.

Por su parte, Nora Escamilla, diputada federal, destacó el trabajo del Gobierno de la Ciudad en generar acciones por y para las mujeres, como lo es la educación financiera, que permite fortalecer la autonomía de las poblanas mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos.

La estrategia, que comenzó en agosto, ha beneficiado a 200 mujeres participantes, de las cuales el 96 por ciento ya tiene un emprendimiento en marcha, demostrando resultados concretos y tangibles.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de seguir construyendo una Puebla más justa, equitativa y próspera, donde el talento y esfuerzo de las mujeres se traduzca en bienestar para todas y todos.

Te recomendamos: