Trump arremete contra la ONU y la política de “fronteras abiertas”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su rechazo por la política de “fronteras abiertas” impulsada por varios países angloparlantes y de la Unión Europea, asegurando que está llevando al infierno a los países que la aplican.

Este martes 23 de septiembre, el mandatario estadounidense presentó su discurso en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Nueva York. En dicho discurso, el dirigente arremetió contra la globalización y la misma ONU por facilitar la entrada de inmigrantes ilegales a Europa y los Estados Unidos.

En dicho discurso contrapuso su administración a cargo de la Unión Americana con lo que sucede en Europa, en donde afirmó que los refugiados que reciben y que huyen de su lugar de origen en busca de mejores oportunidades no son agradecidos y les pagan con crimen. Asegurando que esa no es la Europa que ama.

Tal vez te interese: “Asesinaron nuestra juventud”: Gustavo Petro lamenta muerte de músicos en México

“Es hora de poner fin a este fallido experimento de fronteras abiertas. Tienen que terminar con ello de una vez. Créanme, les puedo decir que soy un verdadero experto en este tema. Sus países se están yendo al infierno”, aseveró el mandatario estadounidense.

También cargó en contra de la ONU, asegurando que sus instalaciones en Nueva York no estaban a la altura, como un teleprompter que se encontraba fallando, y bromeo con que este no sería el caso si hace años le hubiesen asignado a su compañía inmobiliaria la renovación de sus instalaciones.

Asimismo, acusó a la organización de crear problemas que posteriormente los gobiernos de cada país deben de solucionar, como es el caso de la inmigración irregular, ya que dicho organismo destina 327 millones de dólares para ayudar a gente que planea ingresar a los Estados Unidos.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: