Armenta presenta programa para liberar garantías crediticias en Puebla

Por instrucciones de la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, presentó con la directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, los beneficios del programa “Volver a crecer” en el estado.

Fernández Balboa, enfatizó que con este programa del Gobierno de México el campo poblano se beneficia con la liberación de sus garantías crediticias, con esta acción no solo se promueve la justicia y equidad financiera, sino que también fortalecemos la autonomía económica de las mujeres y contribuimos al cierre de brechas para lograr la igualdad sustantiva.

Al respecto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier destacó el impacto social del programa en beneficio de más de mil familias, que ahora contarán con mayor tranquilidad y certeza. Señaló que, a través de las y los delegados, se mantendrá un acercamiento permanente con las personas beneficiarias para fortalecer esta iniciativa impulsada por el Gobierno Federal.

Asimismo, Alejandro Armenta Mier reiteró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum mantiene una atención constante hacia Puebla y afirmó que el programa “Volver a Crecer” es muestra del compromiso del Gobierno de México con el bienestar de las familias poblanas y la generación de riqueza comunitaria.

El programa “Volver a crecer” proporciona los siguientes beneficios:

•​Carta de finiquito amplio de sus créditos.

•​Desistimiento de la acción legal por finiquito de pago.

•​Liberación ​de ​garantías​ y​ entrega ​de ​documentos ​valor correspondientes.

•​Actualización al buró de crédito. Con la posibilidad de nuevos créditos por parte de la banca comercial y de otros intermediarios financieros.

Además de la liberación total de adeudos, la directora general del INDEP, Mónica Fernández, dijo que el programa “Volver a Crecer” contempla un segundo esquema, el descuento del 30% de la deuda total y la reestructuración del 70% restante, en pagos amortizables de 12, 24 o 36 mensualidades. En este segmento, existe un total de 463 beneficiarios en el estado de Puebla, distribuido en: 46 mujeres productoras con adeudos igual o mayores a $397,787.7 pesos y hasta 10 mdp, y 417 pequeños productores con adeudos igual o mayores a $248,113.4 pesos y hasta 10 mdp.

En ambos esquemas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabaja a través del INDEP tanto de liberación o de descuento para los clientes de la FND quienes deberán acudir a los Puntos de Atención ubicados en todo el país para realizar sus trámites de manera personal. La titular del INDEP subrayó que NO se permiten gestores ni intermediarios y es un trámite gratuito; por lo que alertó para no dejarse sorprender por estafadores.

Los municipios en el estado con mayor número de clientes beneficiarios de este programa son: Chignahuapan, Tepeyahualco, Tlacotepec de Benito Juárez, Tecamachalco, Huauchinango, Puebla, Tlahuapan y Huehuetlán el Chico.

En Puebla la FND cuenta con un Punto de Atención, ubicado en:

Blvd. Hermanos Serdán 253, Esq. 47 Norte, Col. Aquiles Serdán, C.P. 72140 Puebla, Puebla.

También, se pone a su disposición los siguientes canales oficiales de comunicación:

solicitudesatencion@fnd.gob.mx

55 9763 0739 o 55 9763 0741, extensiones 6207, 6215 y 6221.

www.gob.mx/indep

Con estas acciones, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo robado (INDEP) como liquidador de la FNDL, y el Gobierno del Estado de Puebla, realiza un histórico impulso al campo poblano.

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