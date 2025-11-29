Puebla obtiene 15 medallas en Concurso Nacional México Selection 2025

Puebla brilló en el Concurso Nacional México Selection 2025 celebrado en el estado de Chihuahua, al alcanzar 15 preseas que confirman el fortalecimiento y el prestigio del mezcal poblano.

Con una Medalla Gran Oro, 11 medallas de Oro y tres de Plata, se reflejó la disciplina, la experiencia y el compromiso de las y los productores poblanos, quienes, con su trabajo, posicionaron el nombre del estado dentro de la excelencia mezcalera.

La Medalla Gran Oro fue otorgada a la marca Huexolotl, del municipio de Palmar de Bravo.

Las once Medallas de Oro fueron para:

• 1001 Secretos, de San Martín Totoltepec

• Agave Rosa, de San Diego la Meza Tochimiltzingo

• Arguende, de Tepango de López

• Cerro de Víboras, de Caltepec

• Cosa Juzgada, de Atlixco

• El Individuo, de San Miguel Atlapulco

• El Moro, de Los Reyes Tepeojtlián

• La Vi de Ca, de Atlixco

• Papalotl, de Acatzingo

• Recuerdos de mi Historia, de San Diego la Meza Tochimiltzingo

• Huichichiqui, de Atlixco

En tanto, las dos medallas plata fueron otorgadas para la marca Elixir de la Sierra, de Tzicatlacoyan y una para mezcal Popocatépetl Ancestral, de Santiago Miahuatlán. Cada una de estas marcas representa la dedicación de las y los productores poblanos, quienes consolidan el prestigio del mezcal estatal y proyectan a Puebla como una tierra de excelencia, tradición y talento.

Estos resultados se alcanzan gracias al compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario Alejandro Armenta, mediante políticas públicas enfocadas en fortalecer la cadena del agave con una inversión de 110 millones de pesos para la Transformación y Valor Agregado de Agave Mezcalero y Pulquero, acción que impulsa el crecimiento sostenible del sector en cada una de sus cadenas y abre nuevas oportunidades para quienes producen y transforman el agave poblano.

