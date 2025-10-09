Refuerzan seguridad en carreteras de Puebla con operativos

El gobierno de Alejandro Armenta, en coordinación con autoridades federales y municipales, intensifica las acciones preventivas y operativas para inhibir delitos en los principales tramos carreteros de Puebla.

La estrategia integra la participación de la Policía Estatal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y corporaciones municipales mediante operativos como “Cero Robos en Carreteras” y “Paradero Seguro”, complementados con patrullajes terrestres y aéreos en zonas prioritarias.

La Secretaría de Seguridad Pública emitió recomendaciones específicas para automovilistas y transportistas, entre las que destacan: Planear la ruta y utilizar aplicaciones de navegación.

y utilizar aplicaciones de navegación. Compartir ubicación en tiempo real con personas de confianza.

en tiempo real con personas de confianza. Mantener comunicación constante con familiares o amigos.

constante con familiares o amigos. Evitar detenerse en lugares aislados o con poca iluminación.

Reportar vehículos sospechosos al 9-1-1 o ante la Guardia Nacional al 088.

Estas medidas forman parte del esfuerzo integral para robustecer la seguridad vial y proteger a los usuarios de las carreteras poblanas.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población para colaborar denunciando oportunamente cualquier actividad delictiva, reforzando así la efectividad de los operativos conjuntos.

El @Gob_Puebla, encabezado por @armentapuebla_ , refuerza la seguridad en las carreteras a través de los operativos “Cero Robos en Carreteras” y “Paradero Seguro”.



