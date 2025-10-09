Contraloría de Puebla capacita a 250 servidores públicos contra la corrupción

La Contraloría Municipal de Puebla, bajo la dirección de Dulce Lilia Rivera Aranda, impartió la capacitación “Combate a la Corrupción” a 250 servidores públicos como parte de una estrategia integral para prevenir y disuadir prácticas corruptas mediante herramientas especializadas de detección y control.

Esta formación representa la decimosegunda sesión de su tipo durante el presente año, beneficiando acumulativamente a más de 3 mil funcionarios municipales.

Durante su intervención, la contralora Rivera Aranda destacó que las estadísticas demuestran cómo la capacitación continua y el fortalecimiento de controles internos reducen significativamente los riesgos de corrupción.

Resaltó el compromiso del presidente municipal Pepe Chedraui con esta causa, afirmando que “cada trámite limpio, cada proceso transparente, cada peso bien ejercido, es una victoria contra la corrupción” que construye la “ciudad honesta, ordenada e imparable que todas y todos merecemos”.

El taller fue impartido por René Mariani Ochoa, Víctor Hugo Martínez Guerra y Adán Espinosa Ugarte, especialistas en auditoría del consejo de DICA S.C., quienes proporcionaron herramientas clave para mejorar los procesos de fiscalización, rendición de cuentas y gestión transparente en la administración pública municipal.

La sesión contó con la presencia de la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género Zaira González Gómez, el regidor Samuel Hernández Carranza y la integrante del Comité Estatal Anticorrupción Maritza Méndez Cabrera, entre otras autoridades.

Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, coordinador de Regidores en representación del alcalde, subrayó durante el evento que “la honradez debe ser un principio fundamental en nuestra labor, ya que las personas acuden al gobierno en busca de soluciones”.

Te recomendamos: