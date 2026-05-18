San Andrés Cholula arranca obra de agua potable en Emiliano Zapata

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula dio el banderazo de inicio a los trabajos de ampliación de la red de agua potable en la colonia Emiliano Zapata. Esta obra de alto impacto social representa un paso decisivo para dejar atrás el desabasto y transitar hacia un suministro digno, continuo y seguro para las familias de la zona.

El proyecto de infraestructura hidráulica contempla la instalación de 998 metros lineales de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 6 pulgadas de diámetro, lo que permitirá ampliar la cobertura del servicio y garantizar un suministro más eficiente y seguro para 6 mil 447 habitantes de la zona. La obra se ejecutará sobre la calle Radial Zapata (entre Francisco Villa y calle 40 Norte), así como en la calle 40 Norte (entre Radial Zapata y Camino Real a Morillotla).

Durante el arranque de los trabajos, autoridades municipales destacaron que esta acción responde a una de las principales necesidades de las y los vecinos, quienes en algunos casos dependían del abastecimiento mediante pipas, situación que representaba una solución temporal y limitada.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar ejecutando obras con sentido social, priorizando el acceso equitativo a los servicios básicos y promoviendo un desarrollo sustentable y ordenado en beneficio de las familias del municipio.

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