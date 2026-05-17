Inicia modernización de carretera federal San Hipólito-Xalapa

Con una inversión conjunta de 120 millones de pesos entre el gobierno federal y el estatal, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dio inicio a la modernización de 3.68 kilómetros de la carretera federal San Hipólito-Xalapa, como parte de la estrategia para fortalecer la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico de la región.

Durante el arranque de obra, Armenta Mier refirió que su administración trabaja coordinadamente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para consolidar proyectos regionales de infraestructura, bienestar social y fortalecimiento del campo poblano.

En el evento, el ejecutivo estatal señaló que la ampliación de esta vialidad de dos a cuatro carriles beneficiará a más de 245 mil habitantes de 41 localidades y permitirá mejorar la movilidad comercial y turística hacia Veracruz, además de fortalecer la conexión regional entre Acatzingo, Los Reyes de Juárez, Huixcolotla, Cuapiaxtla, Felipe Ángeles y municipios del Valle de Serdán.

Precisó que las obras forman parte de una estrategia integral para convertir las carreteras de Puebla en “Senderos de Paz y Bienestar”, mediante trabajo conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México.

El delegado en Puebla de la SICT federal, Javier Aquino Limón, señaló que la modernización de esta vía representa una demanda histórica de más de dos décadas para la región y reconoció la gestión permanente del gobernador Alejandro Armenta Mier. Informó que existe un proyecto ejecutivo validado de 26 kilómetros desde el trébol de Acatzingo hasta Ciudad Serdán y Salvador El Seco, por lo que la meta será avanzar gradualmente hasta Zacatepec para consolidar el corredor carretero a cuatro carriles.

Por su parte, el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que la intervención contempla ampliación de la vialidad, adecuación de tres entronques estratégicos, Acatzingo, 20 de Noviembre y Actipan, alumbrado público, señalamiento horizontal y vertical, así como trabajos de excavación, terracerías, fresado y tendido de carpeta asfáltica AC-20.

El secretario indicó que el Gobierno del Estado ejecutará las obras con maquinaria propia y módulos de terracería, mientras que la federación participará con módulos de pavimentación y fortalecerá la coordinación institucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente municipal de Acatzingo, Germán Coleote Jiménez, reconoció que las obras anunciadas representan un nuevo impulso para el desarrollo regional y agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para concretar proyectos de infraestructura, movilidad y bienestar social.

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