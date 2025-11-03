Gobierno de Puebla realiza segunda sesión del COPLADEP

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP), el Coordinador General de Gabinete, José Luis García Parra, destacó que este esfuerzo colectivo refleja la nueva visión de gobierno que encabeza Alejandro Armenta, basada en el trabajo en equipo, la eficiencia institucional y la transparencia.

Al asistir en representación del mandatario estatal, García Parra subrayó que los programas sectoriales, especiales y regionales aprobados marcan un precedente en la administración pública por su origen participativo y su enfoque en resultados tangibles para la población. Reconoció el compromiso de las dependencias estatales por elaborar los 61 documentos desde sus propias estructuras, sin recurrir a asesorías externas.

Por su parte, la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Josefina Morales Guerrero, condujo la sesión y resaltó la importancia de los documentos aprobados, ya que establecen las bases de acción y la visión estratégica del gobierno estatal para el periodo 2024–2030. Señaló que la aprobación de estos instrumentos garantiza la coherencia entre la planeación, la asignación presupuestal y la ejecución de políticas públicas, al asegurar que los recursos se orienten a las prioridades que impulsen el bienestar social y el desarrollo económico de Puebla.

En tanto, el secretario técnico del COPLADEP y subsecretario de Planeación, Ramón Montes Barreto, explicó que los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2024–2030 se sustentan en un marco jurídico sólido y una metodología integral. Detalló que estos contemplan nueve programas sectoriales, seis especiales, siete regionales y 39 institucionales, orientados a atender las necesidades de las siete macrorregiones del estado. Montes Barreto enfatizó que la planeación democrática y técnica garantiza la consistencia de los objetivos de gobierno y promueve el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio poblano.

Las y los integrantes del gabinete estatal celebraron los acuerdos alcanzados con los que se reafirma que la planeación es la base para consolidar un estado con paz social, bienestar y oportunidades equitativas. Con la clausura de esta sesión, el COPLADEP avanza hacia la ejecución de políticas públicas sólidas que impulsan el desarrollo humano, económico y territorial de Puebla con visión de futuro y compromiso con su gente.

Te recomendamos: