Ceci Arellano recorre instalaciones del CRIT Puebla

Con el firme objetivo de consolidar alianzas que prioricen la atención de las infancias más vulnerables, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Ceci Arellano, visitó el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Puebla.

Durante su recorrido, convivió con niñas y niños que reciben tratamiento, y compartió momentos de cercanía tanto con las familias como con el personal especializado.

Acompañada por el director del CRIT Puebla, Enrique Ibarrondo, la presidenta recorrió áreas estratégicas como la Clínica Integral, Enfermería y Asistencia Tecnológica, espacios diseñados para potenciar la rehabilitación y la inclusión de los pacientes. En este marco, Ibarrondo le hizo entrega del distintivo “El Corazón del Teletón”, como reconocimiento a su compromiso y labor en favor del estado.

Ceci Arellano reafirmó la disposición del SEDIF para mantener una colaboración estrecha con el centro; además, destacó que el organismo estatal es una institución aliada y de “puertas abiertas”, decidida a mantener la labor por el bienestar de la niñez poblana.

Esta sinergia, impulsada desde el inicio de la actual administración, responde a la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien ha promovido la creación de vínculos que transformen vidas mediante la atención integral.

Asimismo, estas acciones se alinean con la política social de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfocada en garantizar justicia social, dignidad y oportunidades para las niñas, niños y adolescentes en todo el país.

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