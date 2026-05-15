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viernes, mayo 15, 2026
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Pepe Chedraui revisa avances del Programa 360 desde la DGERI

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stafforonoticias
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Foto: Gobierno de la Ciudad.

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, supervisó, desde las instalaciones de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), el correcto funcionamiento del sistema de videovigilancia, así como los avances de las pruebas correspondientes al Programa 360.

Destacó la importancia de fortalecer las herramientas tecnológicas para mejorar la capacidad de respuesta y atención en materia de seguridad, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y protección a las y los poblanos.

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