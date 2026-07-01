Texmelucan fortalece protección animal con entrega de motocarros

Reafirmando su compromiso con la protección y el bienestar animal, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Bienestar Social, realizó la entrega de 50 motocarros para el rescate, dignificación y reorientación de los seres sintientes en el municipio.

Mediante la coordinación entre autoridades municipales y estatales, así como con la asociación Ave Fénix Texmelucan, esta acción histórica consolida un avance significativo hacia una sociedad más responsable, comprometida con el cuidado, protección y acceso a una vida digna hacia los seres sintientes.

El alcalde, Juan Manuel Alonso Ramírez, destacó que a través de la entrega de motocarros, se atiende una problemática que durante años vulneró el bienestar de los seres sintientes. Asimismo, expresó su agradecimiento y reconocimiento a los equinos que dedicaron parte de su vida brindando servicio, señalando que, con esta iniciativa, son retirados de las labores de carga para lograr una vida digna.

Posteriormente, la representante de la Asociación Ave Fénix, Eloísa Ortega Vargas, expresó su agradecimiento al edil Juan Manuel Alonso por la entrega de herramientas de trabajo modernas que permiten avanzar hacia la jubilación digna de los seres sintientes, considerados compañeros de vida.

Finalmente, la directora del Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla, Michelle Islas Ganime, precisó que esta acción histórica contribuye a la dignificación del bienestar de los seres sintientes, mediante el trabajo coordinado entre autoridades estatales, municipales y asociaciones protectoras de animales.

El evento contó con la presencia de la presidenta del Sistema DIF Municipal, Karla González Martínez; el titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra los Animales de la FGE, Abraham Aguilar Yáñez; el director de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Puebla, Christian Cruz Robles; la diputada local, Guadalupe Yamak Taka; así como la síndica municipal, regidoras, regidores, secretarios y funcionarios municipales.

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