Bety Sánchez realiza jornada por la diversidad en Zacatlán

Para conmemorar el Mes del Orgullo LGBTTTIQ, el Gobierno de Zacatlán, encabezado por la presidenta Bety Sánchez, organizó el “Día del Pueblo” inclusivo y diverso, ofreciendo servicios para toda la población con una perspectiva de igualdad y respeto a los derechos humanos.

Durante esta jornada de atención ciudadana, el Ayuntamiento contó con la visita del director de Diversidad, de la Secretaría de Gobernación del Estado, Betuky Camacho, quien reconoció el trabajo de Bety Sánchez para generar condiciones de inclusión, igualdad y respeto a la diversidad.

Además, la calificó como una gran aliada del Estado en estos temas, así como de los pocos alcaldes que realmente se interesan por apoyar a los grupos vulnerables.

Por su parte, Bety Sánchez habló sobre el trabajo que realiza en el municipio para reducir las brechas de desigualdad, evitar la discriminación, y fomentar los derechos humanos, así como la inclusión.

Destacó que el Centro Municipal de Salud Socioemocional (CEMUSSE) brinda acompañamiento y atención a grupos vulnerables; también recordó que Zacatlán cuenta con una oficina de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Recordó las acciones permanentes de la Coordinación de Igualdad Sustantiva de Género, para fortalecer las acciones a favor de las mujeres.

En esta jornada participaron dependencias como:

CEMUSSE

Igualdad Sustantiva de Género

Fomento Económico y Turismo

DIF Municipal

CECADE

SIPINNA

Prevención del Delito

Promoción y Prevención de la Salud

Entre otras áreas.

Posteriormente, Betuky Camacho dio una plática sobre igualdad y el origen del Día del Orgullo, así como la importancia de respetar los derechos humanos de todas, todos y todes.

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