Bety Sánchez entrega rampa que mejora acceso a comunidades

Como parte de los apoyos sociales y del programa #TransformandoCaminos, la presidenta municipal, Bety Sánchez, y los pobladores de Atenco construyeron una rampa en el camino que conecta a su comunidad con la junta auxiliar de San Miguel Tenango.

Cabe mencionar que hace meses, durante una gira de trabajo, la presidenta municipal se encontró a los pobladores de Atenco arreglando este camino; ahí se comprometió a darles los materiales de construcción a cambio de que ellos pusieran la mano de obra.

Este día, participaron en la construcción de esta rampa de más de 100 metros lineales las y los pobladores de Atenco, las autoridades de San Miguel Tenango, pobladores de Yehuala, Zoquitla, Popotohuilco, entre otras comunidades.

Esta rampa ayudará a la movilidad y seguridad de las personas de estas y otras comunidades, ya que los autos, así como las combis de transporte público, muchas veces no pueden subir y derrapan, debido a la grava suelta en este tramo del camino.

“Pero con la construcción de esta rampa, ahora todos podrán transitar de forma más segura. Agradecemos a la presidenta municipal, Bety Sánchez, por su apoyo”, dijo el presidente auxiliar de San Miguel Tenango, Bernabé González Márquez.

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