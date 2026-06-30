Captan a hombre arrastrando un caballo herido en Texmelucan

Pobladores de San Martín Texmelucan han denunciado a un hombre identificado como “El Tolin”, mismo que presuntamente fue quien arrastró a un ejemplar equino por un camino de terracería, dejando que un perro lo atacara y sin considerar su estado de salud.

Como parte de la denuncia ciudadana, los pobladores difundieron un video de una cámara de seguridad como prueba de lo ocurrido; además, advirtieron que el responsable sería “El Tolin”, quien tiene comercios en la carretera federal a Huejotzingo, cerca del panteón.

Según los pobladores de la zona, aunque el hombre es plenamente identificado, prefiere que sean las autoridades quienes actúen en el caso para evitar cualquier tipo de confrontación agresiva en el caso.

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Ante esto, han solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto de Bienestar Animal (IBA), por delitos de crueldad animal.

De manera preliminar, se sabe que los hechos ocurrieron en la junta auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco, donde el sujeto en cuestión arrastró por varios metros al caballo que, agotado por seguir el paso de la camioneta a la que lo ataron, caía continuamente al piso.

Pese a ello, el conductor de la camioneta no detuvo su andar y poco le importó que un perro callejero mordiera al equino cada vez que este era derribado.

Editor: César A. García

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