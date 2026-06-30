Tiroteo en “fan zone” de California deja un muerto y un herido

Un tiroteo en San Pedro Square, en San José, California, dejó una persona muerta y otra gravemente herida en una zona utilizada para ver partidos de fútbol.

La Policía de San José informó que agentes acudieron a North Market Street y West Santa Clara Street tras recibir reportes de disparos en el centro de la ciudad.

Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar, mientras la segunda fue trasladada a un hospital local con lesiones de gravedad que ponen en riesgo su vida.

Las autoridades indicaron que el caso es investigado como homicidio y que continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque armado en la zona.

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Tras el hecho, la policía local cerró varias calles aledañas y exhortó a la población a evitar el área mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Durante el momento de la agresión no se proyectaba ningún partido del torneo de selecciones, ya que el único encuentro programado había concluido horas antes.

San Pedro Square es un punto de reunión en el Área de la Bahía de San Francisco utilizado para la transmisión de partidos en pantallas gigantes durante el torneo.

La zona ha concentrado a miles de aficionados en los últimos días como espacio de convivencia para seguir los encuentros del torneo internacional en California.

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