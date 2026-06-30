Investigan homicidio de joven en Petlalcingo; hallan indicios balísticos

Las autoridades ministeriales investigan el homicidio de un hombre de 20 años registrado durante las primeras horas de este lunes en el municipio de Petlalcingo, donde la escena del crimen reveló diversos indicios balísticos y un vehículo con impactos de bala.

El ataque ocurrió sobre la calle Porfirio Díaz, en la colonia Centro, donde elementos de la Policía Municipal confirmaron el fallecimiento de Enrique Bravo Robles tras recibir un reporte ciudadano a emergencias.

En el lugar fueron localizados ocho casquillos percutidos, un cargador para arma de fuego y tres teléfonos celulares, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación como parte de las evidencias recabadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Horas después, familiares identificaron oficialmente a la víctima. Asimismo, los agentes ubicaron un automóvil MG5 color blanco, presuntamente utilizado por el joven antes del ataque, el cual presentaba alrededor de cinco impactos de arma de fuego, por lo que también fue asegurado para las investigaciones.

Concluidas las diligencias periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y la unidad quedó bajo resguardo de las autoridades. Hasta el momento no se ha informado sobre el posible móvil del crimen.

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