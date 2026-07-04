Destinan más de 4 mil mdp para el Pueblo P’urhépecha

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que el Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha destina más de 4 mil millones de pesos para salud, educación, caminos y seguridad en Michoacán.

Durante una visita a Cherán, la mandataria federal informó que, a un año y dos meses de la implementación del programa, se acordaron nuevas acciones para fortalecer el desarrollo de la comunidad.

Entre los compromisos del plan destacan mejorar el Hospital de Cherán con un área de hemodiálisis, rehabilitar la Unidad Deportiva, abrir las licenciaturas de Medicina y Enfermería y construir un C2.

Asimismo, Sheinbaum Pardo anunció una reunión en la Ciudad de México para atender el tema de seguridad, fortalecer empresas comunitarias y dar respuesta a las solicitudes planteadas en su recorrido.

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La presidenta recordó que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, además de garantizar recursos directos mediante el FAISPIAM para infraestructura.

El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, informó que los recursos se han destinado a caminos artesanales, casas escolares, lenguas indígenas y comunidades beneficiadas.

Por su parte, autoridades reportaron avances como hospitales, contratación de personal médico, construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, carreteras, turismo comunitario y apoyos para artesanas.

Durante el acto, Sheinbaum Pardo también refrendó su respaldo a los migrantes michoacanos en Estados Unidos y aseguró que su gobierno continuará defendiendo sus derechos y aportaciones al país.

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