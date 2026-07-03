Texmelucan recibirá Caravanas por la Salud “Por Amor a Puebla”

Con el objetivo de acercar servicios de salud gratuitos a la población, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, en coordinación con el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, llevará a cabo la jornada Caravanas por la Salud por “Amor a Puebla” en el zócalo de la ciudad.

La jornada se realizará del 6 al 10 de julio, en un horario de 8:00 a 17:00 horas, período durante el cual la ciudadanía podrá acceder a diversos estudios y servicios médicos, con el propósito de fortalecer la prevención, la detección oportuna de enfermedades y el cuidado de la salud.

Entre los servicios disponibles se encuentran electrocardiogramas, previa valoración médica; mastografías, dirigidas principalmente a mujeres de 40 a 69 años; así como estudios de laboratorio clínico, como química sanguínea, biometría hemática, determinación de grupo sanguíneo, pruebas de embarazo, examen general de orina y otros.

Asimismo, las y los texmeluquenses podrán recibir consulta médica general, además de acceder a estudios preventivos como colposcopía y papanicolaou, a fin de detectar oportunamente diversas enfermedades, contribuyendo al cuidado integral de la salud.

Para recibir atención, será necesario presentar copia de la INE, CURP; en caso de ser derechohabiente, el número de afiliación correspondiente.

De igual manera, se recomienda a los asistentes seguir las indicaciones específicas para cada estudio. Los resultados estarán disponibles de manera ágil mediante un código QR.

Las autoridades municipales y estatales invitan a la población a participar en esta jornada de salud preventiva, accediendo a los servicios médicos gratuitos, reafirmando el compromiso de acercar atención de calidad y promover el bienestar de las familias texmeluquenses.

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