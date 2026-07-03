Entregan 120 calentadores solares a familias de Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado por el presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez, realizó la entrega de 120 calentadores solares a igual número de familias de la cabecera municipal y de las once juntas auxiliares, como parte del programa social “Cadena de Vivienda 2026”, contribuyendo al bienestar y la economía familiar mediante el acceso a tecnologías sustentables.

En su mensaje, el presidente municipal señaló que la entrega de calentadores permitirá reducir costos en 120 hogares, aprovechando ese recurso económico en cubrir otras necesidades familiares, además de favorecer al cuidado del medio ambiente a través del uso de energías sustentables y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias.

Por su parte, el Secretario de Bienestar Social, Noé de Jesús Ramírez, destacó que este programa representa una inversión en el bienestar de los hogares y en la salud de las familias, ya que permite disminuir el consumo de combustibles convencionales y reducir el gasto familiar.

En el evento se contó con la presencia de la presidenta del Sistema DIF Municipal, Karla González Martínez; la síndica municipal, regidoras, regidores, secretarios y funcionarios municipales.

El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Bienestar Social, reafirma su compromiso con el desarrollo social, promoviendo la sustentabilidad a través del uso de energías limpias, generando mejores oportunidades para las familias de San Martín Texmelucan y sus juntas auxiliares.

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