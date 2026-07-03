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Elpidio Díaz presenta iniciativa contra explotación infantil

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Foto: Congreso de Puebla.

En sesión pública ordinaria, el diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa para adicionar la fracción IV Bis al artículo 628 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de establecer que los derechos de la patria potestad se pierden cuando quien o quienes la ejerzan obliguen o permitan que el niño, la niña o adolescente practique trabajo infantil, mendicidad forzada o cualquier otra actividad que ponga en riesgo su salud, afecte su derecho a la educación o vulnere su libre desarrollo, con el fin de obtener un beneficio o retribución económica para sí u otra persona.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y resolución correspondiente.

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