Congreso de Puebla reconoce legado de Gilberto Bosques

En el Congreso del Estado se llevó a cabo la conferencia magistral “Gilberto Bosques Saldívar, el Héroe Poblano”, en la que se destacó el legado del político, diplomático, profesor y periodista, originario de Chiautla de Tapia.

Durante su mensaje, el diputado José Luis Figueroa Cortés destacó la apertura del Poder Legislativo para llevar a cabo este tipo de actividades, así como difundir el legado de un poblano distinguido.

En representación del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, Elsa Ruiz Betanzos expuso que Gilberto Bosques trasciende la historia y los límites de Puebla y México, pues contribuyó al rescate de miles de refugiados, perseguidos por el nazismo y otros regímenes autoritarios.

El titular del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”, Óscar Emilio Carranza León, indicó que desde este órgano se impulsarán diferentes actividades para conmemorar la vida y obra del denominado “Héroe Poblano”, una figura irrepetible en la historia nacional y un referente en la libertad, la dignidad humana, la educación, la justicia y la solidaridad.

La conferencia magistral fue impartida por Francisco Hernández Galicia, quien relató las principales contribuciones de Gilberto Bosques, así como el legado que dejó en el ámbito educativo y diplomático.

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