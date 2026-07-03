Puebla lanza campaña para identificar violencia contra mujeres

Con el propósito de fortalecer la cultura de la denuncia y prevenir la violencia contra las mujeres, el presidente municipal Pepe Chedraui presentó la campaña “Ahora lo veo”, una estrategia del Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de las Mujeres, para que identifiquen oportunamente las primeras señales de violencia y rompan con la normalización de conductas que vulneren sus derechos.

La campaña busca visibilizar conductas como el control, los celos, las amenazas o las descalificaciones, que en algunos casos pueden ser normalizadas o confundidas con muestras de afecto, lo que dificulta su identificación como posibles manifestaciones de violencia.

En su mensaje, el edil destacó que esta campaña forma parte del compromiso de su administración para prevenir, informar y acercar a las mujeres servicios de atención y acompañamiento.

“A todas las mujeres de Puebla capital les decimos con absoluta claridad: esta administración está para ayudarlas. En el Gobierno de la Ciudad encontrarán escucha, orientación profesional, acompañamiento y las herramientas necesarias para proteger su integridad”, resaltó.

Durante la presentación, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, señaló que identificar la violencia es el primer paso para romper ese ciclo. Asimismo, explicó que esta estrategia promueve una cultura de la denuncia que comienza con romper el silencio, pedir ayuda, acudir a una persona de confianza y acceder al acompañamiento institucional antes de que la violencia escale.

“Queremos que más mujeres puedan decir: ‘Ahora lo veo’. Porque cuando una mujer logra identificar la violencia, empieza a recuperar algo muy valioso: la posibilidad de decidir sobre su propia vida”, expresó.

De igual forma, se pone a su disposición la Línea de Bienestar para las Mujeres 079, un servicio gratuito de orientación y atención psicológica disponible las 24 horas del día, porque pedir ayuda puede marcar la diferencia y ninguna mujer debería enfrentar la violencia sola.

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